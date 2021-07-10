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2021
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Спрос российских туристов на зарубежные направления в июне резко вырос
Туризм
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Спрос на зарубежные направления среди россиян вырос на 40-50% в июне, в числе самых популярных стран — Турция, Кипр, Греция, Грузия, Черногория, ОАЭ, Болгария, Сербия, Египет и... ПРАЙМ, 10.07.2021
отдых, туризм, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Спрос на зарубежные направления среди россиян вырос на 40-50% в июне, в числе самых популярных стран — Турция, Кипр, Греция, Грузия, Черногория, ОАЭ, Болгария, Сербия, Египет и Хорватия, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.
"Сейчас для туристов из России открыто более ста направлений. Самые популярные из них: Турция, Кипр, Греция, Грузия, Черногория, ОАЭ, Болгария, Сербия, Египет и Хорватия. Спрос на эти направления вырос на 40-50% за последний месяц", — сказали в сервисе.
В компании рассказали, что дешевле всего в июле-августе улететь в Турцию, билет туда-обратно составит от 12 тысяч рублей. Стоимость полета в Хорватию обойдется в 14 тысяч, Грузию, Египет и Сербию — 15-16 тысяч рублей. Поездка на Кипр составит порядка 17 тысяч, Болгарию и Объединенные Арабские Эмираты — 18 тысяч, в Грецию – 21 тысячу и Черногорию – от 23 тысяч рублей.