МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российским туристам отменили туры на 1 миллиард рублей из-за проблем компании Mouzenidis Travel Greece. При этом не всем удается вернуть деньги. У Mouzenidis после смерти ее основателя и главы Бориса Музендиса идет процесс смены руководства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

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По их газеты, туроператоры, ссылаясь на приостановку работы Mouzenidis, без согласования отменяют уже запланированные поездки, не предлагая никакой альтернативы. Туристы могут пересесть на маршруты других авиакомпаний, например, Аэрофлот, но путешественникам придется тогда доплатить существенно.

Борис Музенидис умер из-за проблем с сердцем после коронавируса. В его активы входила авиакомпания Ellinair, на рейсах которой в Грецию должны были отправиться россияне. Полеты сейчас не осуществляются.

Источники издания считают, что, возможно, приостановка деятельности Mouzenidis связана с требованием финансовой поддержки властей Греции.

Россия возобновила авиасообщение с Грецией в феврале.