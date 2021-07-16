МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент "Лукойла" Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

"Сегодня мы подписываем уникальный документ между двумя субъектами РФ и одной из крупнейших нефтяных компаний нашей страны: между Югрой, "Лукойлом" и Москвой, по развитию детского, школьного и семейного туризма, улучшения качества и поддержки со стороны региональных властей и компаний. Я думаю, что это хорошее начинание, которое будет продолжено с другими регионами и компаниями", — сказал мэр в ходе церемонии подписания документа.

Он добавил, что туристическая отрасль во время пандемии переживает не самые простые времена, а количество иностранных туристов резко снизилось. По словам мэра, необходимо наращивать сотрудничество между регионами в сфере туризма, в которой уже занято сотни тысяч людей.

"Внутренний туризм продолжает развиваться. Москва является одним из таких (туристических) центров. Несмотря на сложности эпидемиологической ситуации, мы понимаем, что это временная история", — подчеркнул Собянин.

В свою очередь, губернатор ХМАО поблагодарила всех участников соглашения и пригласила в Югру всех желающих как на работу, так и на учебу и отдых. Туроператоры России переводят заявки Mouzenidis на другие компании Греции

Алекперов также поблагодарил участников, поддержал соглашение и отметил, что участие "Лукойла" в проекте показывает его заинтересованность в развитии городов. "Мы заинтересованы, чтобы моногорода… получили новый толчок в развитии и из моногородов превращались уже в многоотраслевые", — сказал он.

"Лукойл" — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.