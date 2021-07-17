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В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения для детских лагерей
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Ограничения из-за коронавирусной инфекции ужесточили в Крыму для детских лагерей и учреждений стационарного соцобслуживания, где менее 95% привитого персонала, соответствующие... ПРАЙМ, 17.07.2021
пандемия коронавируса, крым, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Ограничения из-за коронавирусной инфекции ужесточили в Крыму для детских лагерей и учреждений стационарного соцобслуживания, где менее 95% привитого персонала, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.
"С 1 августа перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%", — говорится в указе.
При этом учреждения стационарного социального обслуживания, где число вакцинированных сотрудников также менее 95%, переведут в режим полной изоляции. Кроме того, до 17 августа в Крыму приостановлена диспансеризация населения.
Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек.