СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Ограничения из-за коронавирусной инфекции ужесточили в Крыму для детских лагерей и учреждений стационарного соцобслуживания, где менее 95% привитого персонала, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

"С 1 августа перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%", — говорится в указе. В отелях Подмосковья QR-коды все ещё нужны

При этом учреждения стационарного социального обслуживания, где число вакцинированных сотрудников также менее 95%, переведут в режим полной изоляции. Кроме того, до 17 августа в Крыму приостановлена диспансеризация населения.

Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек.