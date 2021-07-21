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https://1prime.ru/tourism/20210721/834256959.html
Власти Крыма рассказали, в каком случае местные курорты закроют турсезон
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Планов закрывать туристический сезон из-за негативной COVID-обстановки в Крыму нет, но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется, сообщил глава... ПРАЙМ, 21.07.2021
covid-19, пандемия, отдых, крым, туризм, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Планов закрывать туристический сезон из-за негативной COVID-обстановки в Крыму нет, но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сейчас делать этого (закрывать туристический сезон) мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.
Он подчеркнул, что к нему обращаются крымчане с требованием закрыть Крым от туристов.
"Сегодня общество разделилось. Нет общей позиции и точки зрения. Сегодня, к сожалению, примерно 50 на 50 мнения разделились. Половина за ужесточение мер и ограничений, и половина за то, чтобы продолжить работу и не потерять доходы", — сказал Аксенов.
В связи с этим Аксенов призвал население и предприятия соблюдать все противоэпидемические меры, чтобы не приходилось вводить более жестких ограничений.