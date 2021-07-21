МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Планов закрывать туристический сезон из-за негативной COVID-обстановки в Крыму нет, но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Власти пляжной страны скоро откроют границы для российских туристов

"Сейчас делать этого (закрывать туристический сезон) мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.

Он подчеркнул, что к нему обращаются крымчане с требованием закрыть Крым от туристов.

"Сегодня общество разделилось. Нет общей позиции и точки зрения. Сегодня, к сожалению, примерно 50 на 50 мнения разделились. Половина за ужесточение мер и ограничений, и половина за то, чтобы продолжить работу и не потерять доходы", — сказал Аксенов.

В связи с этим Аксенов призвал население и предприятия соблюдать все противоэпидемические меры, чтобы не приходилось вводить более жестких ограничений.