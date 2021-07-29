МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Летний сезон 2021 года оказался непростым для российских курортов, рассказали собеседники МК.ru. Финансист объяснил, когда юань станет господствующей валютой

Летом текущего года поток отдыхающих россиян на южные курорты нашей страны возрос в связи с закрытием границ и ужесточением ограничений за рубежом, пишет МК.

Одним из наиболее популярных мест для летнего отдыха в 2021 году стал Крым. Летом 2021 года Крыму "не везет со стихиями", после сильнейшего потопа на полуострове синоптики прогнозируют аномальную жару. Наши сограждане, которые запланировали отдых на полуострове, поделились с журналистами издания своими переживаниями.

Семья, которая проводит отпуск в районе Новый Свет в Крыму, рассказала МК о последствиях недавнего потопа, которые продолжают влиять на отдых на курорте. Супруги рассказали о закрытии официальных пляжей и мест для купания, а также о сообщениях о неблагополучной эпидемиологической обстановке. Наиболее тяжелая ситуация в связи с пандемией сложилась в городе Судак, сообщил МК. Производство сигарет в России может быть приостановлено

Супружеская чета также рассказала о том, что владелец частного гостевого дома предупредил о мерах по профилактике пожаров. К туристым в ближайшее время придет специалист для проверки электропроводки. На полуострове ожидается жара до +37, МЧС сообщило о риске степных пожаров.

С 1 августа в Крыму будут также введены ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Теперь для заселения в санатории потребуется отрицательный ПЦР-тест и справка об эпидокружении.