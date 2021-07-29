Отдыхающие в Крыму обеспокоены усилением жары и риском пожаров
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Летний сезон 2021 года оказался непростым для российских курортов, рассказали собеседники МК.ru.
Летом текущего года поток отдыхающих россиян на южные курорты нашей страны возрос в связи с закрытием границ и ужесточением ограничений за рубежом, пишет МК.
Одним из наиболее популярных мест для летнего отдыха в 2021 году стал Крым. Летом 2021 года Крыму "не везет со стихиями", после сильнейшего потопа на полуострове синоптики прогнозируют аномальную жару. Наши сограждане, которые запланировали отдых на полуострове, поделились с журналистами издания своими переживаниями.
Семья, которая проводит отпуск в районе Новый Свет в Крыму, рассказала МК о последствиях недавнего потопа, которые продолжают влиять на отдых на курорте. Супруги рассказали о закрытии официальных пляжей и мест для купания, а также о сообщениях о неблагополучной эпидемиологической обстановке. Наиболее тяжелая ситуация в связи с пандемией сложилась в городе Судак, сообщил МК.
Супружеская чета также рассказала о том, что владелец частного гостевого дома предупредил о мерах по профилактике пожаров. К туристым в ближайшее время придет специалист для проверки электропроводки. На полуострове ожидается жара до +37, МЧС сообщило о риске степных пожаров.
С 1 августа в Крыму будут также введены ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Теперь для заселения в санатории потребуется отрицательный ПЦР-тест и справка об эпидокружении.
https://1prime.ru/tourism/20210729/834322433.html