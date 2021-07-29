МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Запросов на переселение и жалоб со стороны россиян из-за лесного пожара в турецкой провинции Анталья нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour. Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России

В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении около полудня сильного лесного пожара в районе Манавгата. По данным администрации провинции, в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. По данным властей, три человека погибли, 58 обратились за медицинской помощью. В четверг пожар в Манавгате взят под контроль.

"Жизни и здоровью туристов, находящихся в настоящий момент в Турции по линии Tez Tour, ничто не угрожает. Пожар, который в настоящий момент активно тушат, до зоны, где расположено основное количество отелей, не доходит. Запросов на переселение и жалоб со стороны клиентов в компании не фиксируют", — сказали в компании.

В туроператоре также отметили, что запланированных экскурсий в регионе, где бушуют пожары, сейчас нет. "Сегодня экскурсии не запланированы. В ближайшие дни программы также проводиться не будут. Тем, кто приобрел участие в групповых или индивидуальных экскурсионных программах, будет предложено либо перенести выезд на более поздние даты, либо вернуть денежные средства", — добавили в Tez Tour.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в свою очередь, сообщила, что пожары не повлияли на спрос туров в Турцию со стороны россиян. "На турпоток это никак не влияет. Отказов нет и снижения спроса тоже", — сказала она.