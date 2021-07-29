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СМИ: эвакуация отелей идет в турецком Мармарисе, где бушует лесной пожар
Туризм
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Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV. Как ранее заявил министр... ПРАЙМ, 29.07.2021
пожары, турция, туризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV.
Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса.
Телеканал показывает кадры, на которых видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.