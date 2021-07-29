МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV.

Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса.

Телеканал показывает кадры, на которых видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.

В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.