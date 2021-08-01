МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Среди популярных зарубежных направлений пляжного отдыха, которые открыты для россиян в августе при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации — Турция, Кипр, Греция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы и Хорватия, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли. Армения ждет роста числа туристов из России к концу года

"В топе — Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Мальдивы и Хорватия. На всех этих направлениях отмечается высокий спрос, при этом цены на отдых даже в августе остаются доступными. Это возможно благодаря наличию блоков мест на перелет, а также акциям от отелей", — уточнили в TUI Россия.

"Наиболее активны в этом отели ОАЭ и Мальдивских островов. И хотя эти страны больше ассоциируются с зимним сезоном, но именно летом можно насладиться отдыхом на райских островах или великолепием арабских отелей-дворцов по доступным ценам", — добавили в туроператоре. В Tez Tour топ-5 наиболее востребованных направлений немного отличается. Туркомпания выделяет Турцию, Грецию, Кипр, Мальдивы и Египет.

"Стоимость недельных туров в Турцию с проживанием в отеле четыре звезды на "все включено" начинается от 19,3 тысячи рублей на человека, а в Египет на тех же условиях — от 37 тысяч. За неделю в Греции с проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках придется заплатить от 25,6 тысячи. Семь ночей на Кипре в гостинице с тремя звездами составят от 33,8 тысячи рублей", — уточнили в Tez Tour. Из Бодрума эвакуировано около ста российских туристов

В компании также рассказали, что недельный отдых на Мальдивах с проживанием в отеле четыре звезды с завтраками обойдется в 90 тысяч рублей на человека. "Недельный отдых в Хорватии будет стоить в августе от 36 тысяч рублей на человека в апартаментах три звезды без питания, а в ОАЭ на тех же условиях — 39,5 тысячи рублей", — добавили в TUI Россия.

Туроператоры отметили, что правила при отправлении за границу разнятся в зависимости от страны отдыха. Но практически везде необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до прибытия.