МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость отдыха россиян внутри страны и за рубежом выросла в 2021 году в среднем на 25% по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявила в среду во время пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Туроператоры оценили спрос россиян на туры в Египет и Турцию

"По предварительным итогам сезона 2021 года, средняя стоимость отдыха, независимо от вида туризма, внутреннего или выездного, по сравнению с 2019 годом выросла процентов на 25. Это средняя температура по больнице, так как на некоторых направлениях — в Объединенных Арабских Эмиратах, на Кубе, Греции динамика роста больше, чем 25%. В Турции, наоборот, меньше", — сказала Ломидзе.

Она также рассказала, что сегодня практически нет дешевых или горящих спецпредложений со снижением цены на 30% и более. "Бюджетный отдых сохранился только на внутренних курортах и турецком направлении, где есть чартеры и возможность маневрировать ценой. На большинстве направлений спрос превышает предложение, дефицита туристов нет, и нет конкурентной борьбы со стремлением снизить цены, чтобы перехватить клиентов", — уточнила глава АТОР.

Турпоток из России вырос в этом году на 10-15% по сравнению с показателями за 2020 год. По словам Ломидзе, в прошлом году падение туристического потока составляло 30% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году по сравнению с 2019 годом будет минус 10-15%. Внутренний туризм, также по предварительной оценке, не дотянет до показателей 2019 года около 10%.

"Мы могли бы достичь показателей 2019 года, если бы не решения по Краснодарскому краю и если бы не периодически вводимые ограничения в разных регионах, что влияло на планы туристов, хотя, конечно, в количественном отношении боле существенное влияние оказал Краснодарский край", — сказала она.

ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА

Глава АТОР отметила, что в сезоне 2021 года за россиянами закрепилось несколько тенденций, одна из которых — нежелание бронировать путевки на несколько месяцев наперед — глубина продаж не превышает 3-4 недели.

"Туристы хотят оплачивать (путевки — ред.) чуть ли не перед поездкой, и эта тенденция объяснима теми новыми условиями, в которых живет весь мир и туриндустрия. Люди боятся, что страна или регион будут закрыты, что они сами заболеют в последний момент, боятся, что внезапно изменятся условия, и они не успеют сделать какую-то справку. На наш взгляд, эта тенденция сохранится до следующего года, даже если пандемийная угроза будет снята", — пояснила она.

Ломидзе также отметила, что туроператоры наблюдают крен спроса россиян в сторону бронирования отелей дорогого или премиального сегмента.

"Это касается и внутренних, и выездных направлений. Началось еще в 2020 году, а сейчас стало однозначной тенденцией. В первую очередь выкупается то, что дорого. Тому есть очевидная причина: многие потеряли работу либо вынужденно сократили доход и соответственно расходы на путешествия, а премиальный сегмент остался в стабильном положении и может свободно распоряжаться деньгами и тратить их на отдых", — уточнила она. Биржевая цена бензина Аи-92 второй день обновляет рекорд

Руководитель ассоциации отметила еще одну тенденцию: туристы бронируют так, чтобы от билетов, отелей и пакетных туров можно было отказаться без штрафа.

"Из особенностей сезона можно выделить стремление туристов брать все возвратное. Если мы говорим о самостоятельном бронировании отелей либо билетов, стараются забронировать такие, чтобы можно было вернуть или перенести без штрафов. Если мы говорим о турпакетах, там нет понятия возвратных пакетов, но люди все равно пытаются подстраховаться и возможные потери минимизировать", — заключила Ломидзе.