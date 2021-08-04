МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Aviasales составил топ самых доступных зарубежных направлений для путешествия россиян, и возглавляет его Турция, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов.

"Aviasales собрал доступные зарубежные направления путешествий для россиян. Самой популярной страной для отдыха остаётся Турция. В августе и сентябре авиабилеты туда-обратно можно найти от 13 тысяч рублей", — отметили в компании. Стоимость отдыха для россиян выросла в 2021 году на четверть

Топ стран по популярности у российских туристов и низким ценам после Турции продолжает Кипр. Билеты туда-обратно начинаются от 16 тысяч рублей с пересадкой или от 25 тысяч рублей на прямом рейсе "Аэрофлота".

Улететь из Москвы в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию и вернуться обратно обойдется в 18 тысяч рублей. Немного дороже в Черногорию — 19 тысяч рублей. Свыше 20 тысяч рублей билеты в Грузию — 22 тысячи, Египет и Сербию — 24 тысячи рублей. Дороже всего отправиться в Марокко. Билет туда-обратно в эту страну составит от 38 тысяч рублей.