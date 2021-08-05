МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Институт статистики Турции опубликовал показатели инфляции за июль. Согласно его информации, за год цены в стране в среднем выросли на 18,95%. Об этом сообщает Турпром. Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России

Больше всего это отразилось на продуктах, безалкогольных напитках, предметах домашнего обихода и сфере транспорта. Цены на отдых в отелях также взлетели на рекордные 20,63%.

Заместитель председателя главной оппозиционной Республиканской народной партии Вели Агбаба отметил, что на июль пришелся самый высокий за последние 18 лет уровень потребительской инфляции в Турции.

Предполагается, что рост цен повлечет за собой и увеличение стоимости туров для россиян. Изменения могут быть заметны уже в конце этого сезона или в начале следующего — после заключения новых контрактов с туроператорами.