МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, не испортили планы большинства россиян на отдых этим летом, сообщил РБК, ссылаясь на исследование SuperJob. Решетников анонсировал отмену фиксации цен на подсолнечное масло

Пандемия не повлияла на летний отдых 63% респондентов. 22% опрошенных заявили, что коронавирусные ограничения негативно сказались на их отпуске, а 1% респондентов отметил положительное влияние ограничений на их отдых летом 2021 года.

Многие из тех, кто критиковал строгие ограничения, введенные во время пандемии, назвали среди причин неудачного отпуска отмену рейсов, закрытие границ и опасение заболеть.

"Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет"; "На даче много сделано" — так прокомментивали неожиданные плюсы граждане, поддержавшие ограничения.

Многие российские курорты тяжело переживают отпускной сезон 2021 года, отметил медиахолдинг. Согласно данным РБК, среди популярных место отдыха российского юга в самой трудной ситуации к концу лета окажется Краснодарский край. Новые ограничения привели к значительному падению оборотов гостиниц и санаториев в регионе, рассказало издание.