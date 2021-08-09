МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российские туристы рассказали, почему решили поехать на египетский курорт Хургада после шестилетнего перерыва и поделились своими ожиданиями, передает корреспондент РИА Новости. Россия возобновляет полеты на египетские курорты

"Нам пришлось поменять путевку на турецкий курорт из-за пожаров. Мы не испугались, но решили — зачем рисковать, ведь у нас двое детей. В первый раз летим в Египет. До этого в основном отдыхали в Турции и на российских курортах. Для нас главное — детей на море вывезти, и самим отдохнуть и на солнышке погреться", — рассказал Юрий из Санкт-Петербурга, который с семьей отправился из столичного аэропорта Домодедово первым рейсом на египетский курорт Хургада.

Екатеринбурженка Дарья также приехала в Домодедово, чтобы после восьмилетнего перерыва отправиться на отдых к Красному морю. "В седьмой раз я уже лечу в отпуск в Египет. В последний раз была на курорте в этой стране в 2013 году, а потом после того, как Ростуризм стал рекомендовать воздержаться от поездок из-за неблагоприятной обстановки, взяла паузу. Я бы душу отдала ради Красного моря. Пыталась открыть для себя отдых в других странах, но каждый раз выбор падал на Египет. В период закрытия курортов удалось побывать и в других местах, но когда сказали, что полеты возобновили, не смогла отказаться от долгожданной встречи с Красным морем", — сказала она.

Россия возобновила с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Туроператор назвал топ-5 российских направлений для путешествий

Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия", на борту которой будет отправлять туристов туроператор "Библио-Глобус". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Egypt Air, на крыльях которой отправляет туристов туроператор TUI Россия.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.