МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российские родители с момента старта программы возврата половины стоимости путевок в детские лагеря приобрели уже более 350 тысяч путевок на сумму порядка 9 миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. В туриндустрии высказали предложение по развитию винного туризма в России

"С момента старта программы родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Общая сумма возвратов родителям составила 4 миллиарда рублей", — сказала Догузова журналистам.

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.

Глава Ростуризма также указала, что до закрытия окна продаж остается чуть меньше месяца. "Напомню, что нет ограничений по количеству поездок на одну семью — многодетные семьи могут отправить всех детей, и с каждой купленной путевки получить возврат. Для удобства, все путевки можно оплатить одной карточкой, так как количество транзакций не ограничено", — добавила она. Туроператор назвал топ-5 российских направлений для путешествий

По ее словам, учитывая, что впереди еще несколько смен, динамика покупок пока достаточно высокая: в среднем по программе покупают около 3 тысяч путевок в день. Догузова отметила, что по поручению президента РФ Владимира Путина разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки до старта детского кешбэка 25 мая, также могли вернуть деньги за купленные путевки.

"Для этого необходимо подать заявление на портале "Госуслуг". Сделать это можно вплоть до 20 октября, но только после того, как ребенок вернулся из лагеря. Заявления рассматриваются и проверяются регионами. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете. Вся подробная информация есть на специальной вкладке на портале "Госуслуг", — сказала руководитель Ростуризма.