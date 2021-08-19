МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Турцию накрыла новая волна коронавирусной инфекции. Эпидемиологические данные снова стали лихорадить турсектор, который за эти полтора года и так пережил немало трудностей. Число ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Турции во вторник выросло до более чем 20 000 после временного падения ниже этого порога в предыдущие три дня. Об этом сообщает Турпром. Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России

Минздрав сообщает о том, что в стране было зарегистрировано 21 692 новых случая инфицирования, а число новых смертей составило 165 — это рекорд по ежедневным показателям с конца мая. В последний раз случаи заболевания поднимались выше ежедневных 20 000 три недели назад — в конце июля. И тогда это был самый высокий показатель за три месяца. Отмечается, что статистика стала ухудшаться сразу после того, как правительство отменило ежедневный комендантский час и ограничения на поездки в начале этого месяца. Напомним, еще в начале июля число новых случаев заболевания составляло менее 5 000 в день.

Турцию уже объявили "опасной для туризма" основные поставщики туристов туда — Германия и США. Однако для российских отдыхающих любимые турецкие курорты остаются доступными до сих пор, несмотря на пугающие "ковидные сводки".

"Если мы не будем соблюдать меры безопасности, у нас будут потери, пока мы не получим коллективный иммунитет с помощью прививок. Мы должны быть осторожны и немедленно пройти вакцинацию", — отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в личном Twitter-аккаунте. При этом чиновник добавил, что три дозы вакцины — это более сильная защита по сравнению с дdevя и тем более одной дозой.

По данным Аhval, уровень вакцинации в республике сейчас ниже среднего по Европе. По данным Министерства здравоохранения, в стране было вакцинировано около 33.8 миллиона взрослых двумя дозами вакцины. Население Турции составляет около 85 миллионов человек, то есть прививки получили 39.8% местных, тогда как, по данным ourworldindata, в ЕС уровень полной вакцинации составляет 54%.

На фоне увеличения роста больных COVID-19 не исключается возможность введения повторного локдауна.