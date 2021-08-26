МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. С первого Власти Маврикия смягчат ограничения для вакцинированных туристов — новые правила вступят в силу с 1 сентября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Названы курорты, которые резко подешевеют в сентябре

Так, после прибытия в популярную пляжную страну находиться в специальном "курортном пузыре" можно не 14, а всего семь дней. Несмотря на запрет покидать территорию выбранного отеля, привитым путешественникам будут доступны все удобства, включая бассейн и пляж.

При этом непривитые отдыхающие по-прежнему обязаны пройти двухнедельный карантин в отеле-обсерваторе.

По мнению турэкспертов, Маврикий вряд ли станет популярным направлением у россиян и составит конкуренцию Мальдивам и Сейшелам. Несмотря на возобновление авиасообщения между странами, добраться до курорта можно только с пересадкой. К тому же вакцинированные туристы не готовы соблюдать недельный карантин, пусть и в пятизвездочном отеле со всеми удобствами.