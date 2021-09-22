МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о Джибути по маршруту Москва — Джибути с частотой 2 рейса в неделю; Новой Зеландии по маршруту Москва — Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю; Перу по маршруту Москва — Лима с частотой 2 рейса в неделю; ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Дании по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю.

НОВЫЕ ГОРОДА

С 5 октября возобновляется авиасообщение с рядом городов в ранее открытых Индии, Испании, Киргизии, ОАЭ, Узбекистане и Японии, сообщили журналистам в оперштабе.

Как отмечается, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России. Согласно ему, с 5 октября возобновляется авиасообщение с рядом новых городов тех стран, полеты с которыми уже были возобновлены ранее по другим маршрутам.

В частности, это Индия по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва — Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю; Киргизия по маршруту Москва – Ош с частотой 4 рейса в неделю; по маршрутам Санкт-Петербург – Бишкек 1 рейс в неделю, Санкт-Петербург — Ош и Новосибирск – Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте, Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте.

Новые направления полетов открываются в Объединенные Арабские Эмираты по маршруту Москва — Шарджа с частотой 3 рейса в неделю; Узбекистан по маршрутам: Москва — Бухара с частотой 2 рейса в неделю, Москва — Ургенч 1 рейс в неделю, Москва — Самарканд 2 рейса в неделю, Москва — Наманган 1 рейс в неделю, Москва — Фергана 1 рейс в неделю, Москва – Андижан 1 рейс в неделю, Москва — Термез 1 рейс в неделю; регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в указанные пункты Республики Узбекистан с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; в Японию по маршруту Хабаровск — Токио с частотой 7 рейсов в неделю.

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ

Помимо этого, Россия увеличивает число регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений в Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан с 5 октября, в Шри-Ланку с 4 ноября, сообщили в оперштабе.

"Также принято решение с 5 октября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствам", – говорится в сообщении.

Согласно приведенном перечню, число рейсов увеличивается в Бахрейн по маршруту Москва — Манама до трех в неделю; Индию по маршруту Москва — Дели до четырех в неделю; ОАЭ по маршрутам Москва — Дубай до 10 в неделю, Москва — Абу-Даби до пяти в неделю, Жуковский — Дубай до двух в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты в пункты на территории ОАЭ, с одного до двух рейсов в неделю.

Увеличение числа авиарейсов по ранее открытым городам коснулось Таджикистана по маршрутам Москва — Худжанд и Москва —Куляб до двух рейсов в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб до двух рейсов в неделю по каждому маршруту; Узбекистана по маршруту Москва — Ташкент до четырех рейсов в неделю.

Кроме того, с 4 ноября принято решение увеличить количество регулярных рейсов со Шри-Ланкой по маршруту Москва — Коломбо до двух в неделю.

При этом Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно, сообщили в оперативном штабе.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", – говорится в сообщении.