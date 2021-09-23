МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Глубина бронирований туров в Доминикану из России достигает уже Нового года, первые заявки есть и на мартовские праздники в 2022 году, курорт может повторить успех Танзании прошлой зимой, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.

"Бронирования туров на доминиканском направлении бьют рекорды. Первые заявки есть уже не только на Новый год, но даже на начало марта будущего года. Дело в том, что такой обширной полетной программы из Москвы и регионов в Доминикану, при отсутствии массовых туристических направлений Юго-Восточной Азии, не было никогда", — отметили в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Доминикана востребованное направление в осенне-зимний период. Заявки на новогодние заезды уже есть. Как правило, период праздничных дат бронируется заранее, чтобы были номера в выбранных отелях до выставления стопа продаж на эти даты. Сейчас уже есть бронирования на дальние даты, как, например, середина февраля", — сообщили в Anex Tour.

В "Интуристе" считают, что такой успех Доминиканы обусловлен отсутствием жестких ограничений для въезда, в отличие от других направлений. Чтобы попасть в эту страну не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19, не требуется и сертификат о прививке. В аэропортах и других пунктах въезда выборочно проводятся быстрые дыхательные тесты среди прибывающих пассажиров и всех тех, у кого есть симптомы.

"Такие облегченные правила въезда и объясняют рост турпотока. Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы Доминикана повторила успех Танзании в зимний период, если турпоток не оттянет Египет. А Египет пока не может этого сделать, так как туроператоры не могут сформировать полноценную собственную чартерную программу туда", — отметили в "Интуристе".

ГОРОДА И ЦЕНЫ

В "Интуристе" рассказали, что самый большой объем бронирований традиционно приходится на вылеты из Москвы, активно наращивает объемы и Санкт-Петербург. "Последнюю неделю идут массовые продажи туров на пляжи Баваро из Самары и Уфы", — добавили в компании.

"У нас доступны пакетные предложения на базе собственных полетных программ из семи городов России. Из Москвы рейсы осуществляются с ежедневной частотой. На данный момент мы не планируем добавления новых городов, заявленных частот и маршрутов достаточно", — сообщили в Anex Tour.

Так, программы компании запланированы с вылетом из Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы. "Первые рейсы из городов, кроме Москвы, начинаются в первой половине октября. На этой неделе добавили бизнес-класс на этих рейсах. Самая популярная продолжительность заездов в Доминикану составляет 11 ночей за счет дальности перелета", — рассказали в туроператоре.

Стоимость недельного отдыха на двоих с вылетом в Ла-Роману в октябре у "Интуриста" стартует от 131,4 тысячи рублей в отель три звезды на "все включено", в отель четыре звезды — от 141,8 тысячи, а в пятизвездочный — от 147,9 тысячи.

Цены на путевки у Anex Tour в отель пять звезд на 10 ночей на двоих в октябре с вылетом из Москвы начинаются от 168 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — от 166 тысяч, Новосибирска — от 190 тысяч, Екатеринбурга — от 163 тысяч, при этом на 11 ночей из Казани и Уфы — от 165 тысяч, а Ростова-на-Дону — от 178 тысяч рублей.