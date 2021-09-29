МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Походы назвали самым востребованным видом отдыха в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщает Travel Daily News со ссылкой на исследование онлайн-платформы GlobalData Social Media Analytics (SMA), которая провела анализ постов в социальных сетях Twitter и Reddit.

Как сообщается на портале, 2020 год изменил привычки большей части путешественников, так как поездки с целью туризма стали либо сложны в организации, либо вовсе невозможны. Изменился и сам формат отдыха — люди стараются минимизировать личные контакты и чаще предпочитают отпуск на природе. "Во время пандемии, когда социальное дистанцирование стало новым нормальным образом жизни, пользователи Reddit рассматривают походы и пешие прогулки как предпочтительный способ избежать скопления туристов и насладиться природой", — отмечается в исследовании.

Второе место по популярности заняли кемпинги. Публикации содержали в основном информацию о лучших местах для остановок, советы по безопасности и впечатления от поездок. Тройку лидеров замыкают велопутешествия.

По мнению пользователей сети, подобный вид отдыха не только бюджетный и безопасный в период пандемии COVID-19, но и полезный для здоровья. Также чреди наиболее обсуждаемых форматов были указаны рыбалка и сафари.