МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Турагентство Friday.Travel (ООО "Санэкспресс") сообщило о приостановке деятельности, об этом говорится на сайте компании. Ростуризм назвал перспективы развития туристической отрасли

"В связи с невозможностью исполнения обязательств, с 4 октября 2021 года ООО "Санэкспресс" вынуждено приостановить деятельность. По несостоявшимся турам направлять обращения по почтовому адресу: 105318, г. Москва, Щербаковская ул., д. 3, комната 9 ЭТ/ПОМ 11/II", – говорится в сообщении.

В свою очередь в "Вестнике АТОР" рассказали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по счетам ООО "Санэкспресс". По подсчетам издания, пострадавшими могут оказаться несколько сотен туристов, забронировавших туры через "Санэкспресс". "По большей части туроператоры, которых опросила редакция, сообщают о частично оплаченных турах. Ситуация осложняется тем, что агентство не выходит оперативно на связь. При желании туристы могут сохранить отпуск, доплатив стоимость тура непосредственно туроператору", — добавили в издании.

"Туристам надо связаться с агентом, чтобы понять, что именно случилось с их турами – то есть перечислены ли деньги туроператору и в каком объеме. Если за тур внесена только часть, можно задать ему вопрос, как произвести доплату напрямую. Надо следовать рекомендациям и инструкциям агента по возврату – как подать заявление, в какие сроки и так далее", — советует руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова, слова которой приведены в сообщении. Правительство присудило премии в области туризма за 2021 год

"Заявление на возврат можно подать как лично, так и почтой. При почтовом отправлении необходимо использовать формат заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения", – добавила она.

"Данных о проблемах со счетами у ООО "Санэкспресс – Гипермаркет туров" нет. По итогам прошлого года у компании есть отчетность о чистой прибыли в размере 404 тысяч рублей (4,8 миллиона в 2019 году), а чистые активы юрлица оцениваются в 7,4 миллиона рублей", — заключили в АТОР.