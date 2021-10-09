МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россияне раскупили более 40% номеров в отелях горнолыжных курортов Красная Поляна и Шерегеш на Новый год, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Ростуризм представит туристический маршрут по местам отдыха президента

"Ожидания от горнолыжного сезона 2021-22 высокие, динамика бронирований в этом году превышает прошлогоднюю на 10-15%, уже сейчас забронировано 50%. Планируемая загрузка на январь — 90%, пик спроса придется в период с 3 по 6 января", — сообщила директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова.

Хорошую динамику продаж туров на Красную Поляну отметили и в туроператоре Anex Tour. "Красная Поляна, пожалуй, самый известный среди представленных в нашем ассортименте. Сейчас отмечаем спрос на ноябрь и начало зимы за счет хороших ценовых предложений", — отметили в туркомпании и добавили, что в октябре запустили продажи туров в Шерегеш, которые высоким спросом пользуются у туристов из Москвы, Краснодара, Тюмени и Томска.

"Текущие бронирования в Шерегеш без перелета составляют уже 57% и 42% — с перелетом. В основном это Новый год и февраль. Несколько бронирований есть в декабре, но февраль — это высокий сезон для горнолыжных курортов Шерегеша и там могут быть проблемы с подтверждением номеров", — добавили в Anex Tour.

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Гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский, в свою очередь, пояснил, что продажи горнолыжных туров идут хорошо, в первую очередь, по причине дефицита этого продукта.

"На фоне сохраняющихся ограничительных мер по выезду за рубеж и закрытой Европы, наши горнолыжные курорты вне конкуренции. На первом месте — Красная Поляна. Туда уже во многом разобраны новогодние заезды, 8 марта, 23 февраля. Продажи на зиму идут очень хорошо. Немного подтормаживает старт сезона по причине неопределенности со снегом, это ноябрь и начало декабря. В Шерегеше и Архызе похожая ситуация", — сказал он.

Уманский также отметил, что традиционно горнолыжные туры в меньшей степени являются туроператорским продуктом. "Здесь туроператор не столь важен, потому что продукт туристам понятен. Основная масса путешественников бронирует туры самостоятельно, как правило, на сайтах курортов. Только 30% из всего объема приходится на продажи операторские и агентские", — указал глава туркомпании.

Гендиректор туроператора "Дельфин", в свою очередь, сообщил, что продажи горнолыжных туров идут не так активно, как это было в допандемийном 2019 году и связывает это с ковидными ограничениями в Краснодарском крае и Сочи, а также с тем, что некоторые туристы еще надеются на открытие Европы и ее горнолыжных курортов.

"Продажи идут в два раза хуже, чем год назад. Еще один фактор, который работает в минус, — туристы не хотят бронировать что-либо за три месяца. Они стали более осторожны и бронируют ближе к поездке", — указал он. Ромашкин отметил, что сейчас по линии компании продано всего 10-15% номерного фонда и пока еще основные продажи на Кубани забирает на себя прибрежный регион, который популярен в межсезонье.

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Наибольший спрос в Шерегеш в Anex Tour отмечают у туристов из городов Сибири, которые едут на курорт на машине. "По опыту прошлого года, мест в отелях остается мало после начала сезона, поэтому на направлении особенно важна заблаговременность бронирования. По нашим оценкам, до середины ноября еще можно будет найти размещение в Шерегеше, а после вероятны сложности с поиском свободных комнат практически до конца сезона", — указали в туркомпании.

В свою очередь директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна отметила, что в этом году не менее 20% туристов на Красной Поляне приезжают повторно.

"Это говорит о том, что российские горнолыжные курорты существенно улучшили свой сервис, а горнолыжная инфраструктура оправдала ожидания туристов. Также стоит отметить, что горнолыжники — самая дисциплинированная туристическая аудитория, глубина бронирований может достигать 6-12 месяцев. Фактически они завершают сезон и уже бронируют новый", — добавила Филипенкова.

"Но сейчас мы видим, что несмотря на высокий спрос и хорошую динамику, глубина бронирований снижается и все больше туристов уходит в last minute бронирования. Мы ожидаем, что пик продаж придется на начало ноября", — сказала она.

Цены на туры в Шерегеш у Anex Tour начинаются от 56 тысяч рублей на двоих с перелетом на неделю в декабре. "В Красной Поляне отель уровня четыре звезды двоим на неделю с заездом 25 ноября обойдется в 43,3 тысячи рублей с перелетом. Официально горнолыжный сезон в Красной Поляне начнется 2 декабря. Тур с заездом 5 декабря в отель четыре звезды начинается от 46,8 тысячи рублей за неделю с перелетом на завтраках", — заключили в компании.