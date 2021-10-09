СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что запуск новых объектов размещения сделает туристический рынок более устойчивым, конкурентоспособным и повысит доступность. Россияне уже бронируют отели российских горнолыжных курортов на Новый год

"С 2015 года на сегодняшний день многие отели уровня три-пять звезд в Крыму и Краснодарском крае подорожали в пять раз. Вмешиваться в работу бизнеса и директивно регулировать цены мы не сможем. Значит, нужно создавать новые объекты и развивать конкуренцию. Когда в каждом регионе будет 100–200 хороших объектов размещения, они начнут конкурировать и цены придут к экономически обоснованному уровню", – сказал Волков, выступая на стратегической сессии "Туризм – фундамент национальной идеи" арт-школы индустрии гостеприимства в арт-кластере "Таврида".

По его мнению, бум во внутреннем туризме формирует благоприятные возможности для роста бизнеса в регионах.

"Развивая туризм, мы развиваем Россию, регионы и города, мы развиваем людей. Вокруг любой туристической аттракции, любого объекта размещения или показа – глэмпинга, гольф-поля, яхтенной марины – со временем появляются сопутствующие бизнесы, развивается инфраструктура, в регионе значительно дорожает земля и недвижимость, повышается уровень жизни", – сказал Волков.

Он добавил, что одной из ключевых точек роста является детский туризм, детский отдых и оздоровление, при этом экологический туризм пока находится в самом начале большого пути развития.