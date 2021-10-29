МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Ущерб российских туроператоров из-за отказов россиян от поездок в регионы с сильными ограничениями по COVID-19 оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости". Сбербанк купил пенсионный фонд "Ренессанс"

Как рассказали представители туриндустрии, из-за новых коронавирусных ограничений, введенных в ряде субъектов РФ, граждане стали массово отказываться от приобретенных ранее туров.

Отменено порядка 40% поездок в Калининградскую область, Москву и Санкт-Петербург в период с 30 октября по 7 ноября, рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин и добавил, что в Крым аннулировано 20% туров.

Массовые отказы начались после новостей о закрытии или ограничении экскурсий и доступа в предприятия общепита, учреждения культуры, развлекательные и торговые центры в этих регионах. Когда туристы слышат, что в Севастополе выставляются блокпосты для проверки QR-кодов, а Хакасия уходит на комендантский час, это охлаждает спрос даже со стороны вакцинированных туристов. Без открытых музеев и общепита туристам просто нечего делать.

В целом по стране отменено 20% турпоездок, добавила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее прогнозу, их число может вырасти в ближайшие дни.