АНКАРА, 29 окт — ПРАЙМ. Более 3,45 миллиона российских туристов посетили Турцию с января по сентябрь 2021 года, они сохранили первое место среди иностранцев, прибывших в Турцию с туристическими целями, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма республики. Как изменятся цены на отдых в Турции в 2022 году

По данным министерства, всего Турцию за с января по сентябрь посетили 17,58 миллиона иностранных туристов, рост турпотока составил 86% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Число туристов из РФ увеличилось почти в 2,5 раза — в прошлом году за первые девять месяцев Турцию из-за действовавших в мире ограничений по коронавирусу посетили лишь 1,42 миллиона туристов из РФ. При этом за первые девять месяцев доковидного 2019 года Турцию посетили 5,9 миллиона россиян.

Среди стран с наибольшим турпотоком в Турцию по итогам первых девяти месяцев 2021 года следом за Россией идут Германия (2,27 миллиона туристов), Украина (1,75 миллиона), Болгария (806 тысяч) и Иран (708 тысяч).

По данным министерства культуры и туризма Турции, в прошлом году страну посетили 15,9 миллиона иностранных туристов, что на 69% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (51,7 миллиона). Российские туристы по итогам 2020 года стали лидерами по числу отдыхавших в Турции иностранцев – ее посетили около 2,1 миллиона россиян.