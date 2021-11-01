МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россияне массово заинтересовались отдыхом на Шри-Ланке осенью — спрос среди отечественных путешественников вырос в несколько раз. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представитель компании "Русский Экспресс" подчеркнул, что наблюдаются как продажи на ближайшие даты, так и устойчивый спрос на заезды в феврале и марте. Как изменятся цены на отдых в Турции в 2022 году

"Бронируют туры и для пар, и для семей. Также направление интересно туристам, ищущим по разумной цене отдых на теплом океане, самобытную культуру и экзотическую кухню", — добавил он.

Туроператоры объяснили, что росту интереса российских туристов способствуют несколько факторов, один из которых — снижение цен на перелеты.

Помимо этого, влияние оказывает возможность въезда в популярную пляжную страну как по электронной визе, так и по визе по прибытии.