МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Программа возмещения части затрат на поездки в детские лагеря не влияет на стоимость детских путевок и не повышает цены поездок, заявила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова на заседании комитета Совфеда по социальной политике. Названы самые популярные направления у россиян на Новый год

Председатель комитета Инна Святенко во время заседания обратилась к заместителю руководителя Ростуризма с вопросом, выигрывают ли конечные потребители от того, что получили кешбэк за детский отдых, или же цена путевки повысилась на величину возмещения стоимости.

Она уточнила, что сенаторам поступают обращения от родителей, согласно которым цена путевки выросла на стоимость кешбэка, и поэтому не понятно в чем его эффективность и почему, принимая бюджет на следующий год, стоит поддерживать данную инициативу.

Лысенкова, в свою очередь, сообщила, что Ростуризм в течение всего периода работы программы проводил мониторинг, который показал, что цена на детские путевки не менялась. Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на путевки в Египет

"Средняя стоимость путешествия соответствует тому прогнозу, который был анонсирован Минпросвещения в момент формирования финансового прогноза этой меры поддержки по всей стране. Это позволяет нам говорить о том, что средняя стоимость путевки на путешествия не выросла", — указала она.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в мае на совещании Минпросвещения заявила, что ведомство будет следить за тем, чтобы после запуска программы возмещения части затрат на поездки в детские лагеря организаторы отдыха не завышали цены.