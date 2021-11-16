МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Отели под известными международными брендами Movenpick и Swissotel впервые начнут работу в Анапе, заявили в пресс-службе Ростуризма. Иностранный турпоток в Россию за девять месяцев упал в 24 раза

"Инвестор расположенного в Анапе курорта Валерий Димоев и гендиректор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф подписали соглашение на использование брендов этого гостиничного оператора в двух новых пятизвездочных отелях. Один из отелей уже введен в эксплуатацию и в начале 2022 года начнет принимать гостей под брендом Movenpick. Второй будет работать под брендом Swissotel — сейчас ведется его строительство, оно должно завершиться в 2024-2025 годах", — рассказали в ведомстве.

В Ростуризме уточнили, что строительство одной из гостиниц будет вестись в рамках запущенной в этом году ведомством программы льготного кредитования гостиничных инвесторов — под 3-5% годовых.

"Анапа — один из самых популярных и перспективных российских курортов для семейного отдыха на море. И сегодня одна из ключевых проблем курорта — нехватка современных гостиниц с высокими стандартами качества. Мы очень рады, что благодаря запущенной нами программе льготного кредитования бизнеса в Анапе начинают впервые появляться современные отели под международными и федеральными брендами — это и Movenpick, и Swissotel, продолжает развиваться российский бренд Alean", — сказала глава ведомства Зарина Догузова, слова которой привели в сообщении.

"Присутствие гостиничных брендов с большим опытом работы создает конкурентную среду и способствует появлению большего количества предложений с оптимальным соотношением цены и качества. Чтобы стимулировать бизнес создавать и развивать такие гостиницы, мы запустили программу льготного кредитования. С этого года льготные кредиты выдаются под строительство и реконструкцию отелей", — также указала она.

Догузова напомнила, что первые 38 туристических проектов, которые получат льготные кредиты на общую сумму 140 миллиардов рублей, были одобрены в этом году. Среди них есть несколько проектов из Анапы, включая отели категории четырёх и пяти звезд под управлением Alean. Только на первом этапе реализации программы в Анапе появится более 2,5 тысячи новых современных номеров, заключила она.