МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ростуризм и Росстандарт запустили серию национальных стандартов (ГОСТов) "Арктический туризм", которые были утверждены впервые и не имеют аналогов в мире, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. РСТ назвал число туристов, которых Турция может принять в этом году

"Ростуризм и Росстандарт запускают серию национальных стандартов "Арктический туризм". Такие стандарты были утверждены впервые и не имеют аналогов в мире. Они позволят повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в арктической зоне России. Действовать стандарты начнут с 30 июня 2022 года", — сказали в ведомстве.

В Ростуризме отметили, что стандарты учитывают сложные климатические и природные особенности Арктики и возникающие из-за них риски. В стандартах детально прописаны рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации работающего с туристами персонала, к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, к тому, как должна быть выстроена коммуникация во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями.

"Также к единому стандарту приводится система навигации для туристов в Арктике. В частности, прописывается, как должны выглядеть информационные знаки, а также знаки, предупреждающие туристов об опасности, сложностях на пути, о близости мест эвакуации. Вводятся требования к ограничительным знакам", — добавили в ведомстве. Более половины туристов из России покупают туры со страховкой от невыезда

"Арктический туризм невероятно разнообразен и перспективен, здесь можно найти развлечение практически на любой вкус. Но нельзя забывать, что это регион со своими культурными и историческими особенностями, с суровым и изменчивым климатом. Кроме того, это территория дикой природы, здесь множество заповедных зон. Все это, все нюансы мы учли при создании национальных стандартов арктического туризма. Они создают для бизнеса единые и понятные правила игры, а для туристов – безопасные и комфортные условия путешествий", — отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Стандарты все больше применяются в обеспечение национальных проектов и стратегических целей. Благодаря этому инструменту происходит трансфер наилучших практик — в том числе, в новых областях регулирования. Принятие новой серии стандартов в области арктического туризма будет способствовать укреплению позиций Российской Федерации в Арктике", — подчеркнул глава Росстандарта Антон Шалаев.