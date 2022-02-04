МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россияне могут раскупить туры с кешбэком раньше срока, так как на акцию в 2022 году выделено всего 5 миллиардов рублей, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Правительство продлило меры поддержки туроператоров

Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня.

"Первые две недели работы туристического кешбэка показали, что люди очень активно путешествуют по стране и в межсезонье, особенно, когда есть прямая государственная поддержка. Программа очень полюбилась туристам. И мы видим, что динамика спроса по ней выше в среднем в 2 раза, чем на прошлых этапах, и в целом продажи по стране выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказала Догузова.

"С учетом большой популярности программы хочу посоветовать тем, кто точно хочет воспользоваться кешбэком и уже запланировал поездку, не откладывать покупку. У нас в этом году на программу выделено 5 миллиардов рублей, из которых часть средств предусмотрена на текущий этап. А часть будет направлена на осенний этап программы. Поэтому мы советуем поторопиться", — продолжила она. РСТ назвал число туристов, которых Турция может принять в этом году

В пресс-службе Ростуризма отметили, что из 5 миллиардов рублей, выделенных на акцию кешбэка в 2022 году, 56% средств запланировано на весенний этап продаж, остальные – на осенний. "Если средства закончатся раньше окончания окна продаж, то программа на весну будет остановлена", — уточнили в ведомстве.

С начала пятого этапа акции туристического кешбэка примерно 200 тысячам туристам вернулся уже почти 1 миллиард рублей, а туров приобретено на 5 миллиардов, отметила Догузова.

"По географии поездок. Туристы сейчас активно продолжают кататься на лыжах по всей стране — в Сочи, на Алтае и на Южным Урале — это Свердловская и Челябинская области, Башкирия. За культурно-познавательным отдыхом туристы едут в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую области и столицы — Санкт-Петербург и Москву — и ряд других направлений", — уточнила она.

Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка — мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, и по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.