МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют активное бронирование путевок на весну, лето и начало осени, рассказали РИА Новости представители отрасли. Стало известно, куда едут россияне на День влюбленных

"У нас уже активно бронируют не только весну по "раннему бронированию", но и лето. Есть даже брони на сентябрь. Также начались брони по российской акции с кешбэком. На конец зимы-начало весны в топе Египет и ОАЭ, за ними — Доминикана и Куба. Однако наблюдается низкое бронирование туров в Азию", — рассказал директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

В Tez Tour, в свою очередь, рассказали, что в настоящий момент динамика бронирований в рамках акции "раннего бронирования" увеличивается с каждой неделей примерно на 10-15%. "Все это несмотря на то, что в конце января произошел скачок курса валют, который, безусловно, отрицательно сказался на темпе поступления заявок", — указали в пресс-службе туроператора.

"Порядка 35% продаж по раннему бронированию приходится на заезды в июне, 26% — в мае, далее по популярности идут июль, август, сентябрь и октябрь. Глубина бронирования отдыха в Турции, например, достигает начала ноября, в Греции — октября. Таким образом, продажи идут на весь предстоящий сезон. Скидки по акции при бронировании до конца февраля достигают 50%", — продолжили в компании.

Говоря о майских праздниках, по данным туроператоров, в фавориты вышла Турция, которая сместила Египет. Она же лидирует и в летнем сезоне. "Продажи на майские праздники активно идут по направлениям: Турция, Египет, Доминикана, Куба, Мексика, Мальдивы, Вьетнам и ОАЭ. Майские даты в туризме считаются высокими датами, наравне с новогодними праздниками", — указали в пресс-службе Anex Tour.

ПЛАНЫ НА ЛЕТО

В Anex Tour сообщили, что на лето продлены программы на Кубу, в Доминикану и Мексику с вылетом из Москвы. "По Греции также продажи идут, но пока не так активно, как хотелось бы. Основная доля бронирований приходится на Турцию", — добавили в туроператоре.

В Tez Tour формирование полетных программ на лето находится на финальной стадии. "Вылеты в Турцию компания запланировала из 16 городов России и рассматривает возможное расширение программы. Туры в Грецию туроператор предлагает на базе регулярных рейсов национального авиаперевозчика страны, которые выполнялись в 2021 году и однозначно состоятся также в предстоящем летнем сезоне", — рассказали в компании. Экономист подсчитала, в какие месяцы выгоднее всего идти в отпуск

"Цены на отдых в Турции летом-2022 в среднем на 10% ниже, чем в аналогичном периоде 2020 года и на 25% ниже по сравнению с 2021 годом. Стоимость туров в Грецию выросла относительно аналогичного периода 2020 года на 15%, но снизилась на 8% по сравнению с 2021 годом", — рассказали в Tez Tour.

В компании уточнили, что порядка 95% от общего числа продаж по раннему бронированию приходится на отели категорий четыре и пять звезд. При этом проживание в пятизвездочных объектах занимает две трети от этого объема продаж, что является традиционным для периода действия акции.

В Anex Tour, в свою очередь, ожидают, что весной и летом увеличится спрос на свадебные церемонии на Мальдивах, которые туроператор первым на российском рынке интегрировал в систему бронирований. "Свадебные церемонии всегда были востребованы для Мальдив, а ближе к лету начинается высокий свадебный сезон. Мы надеемся, что автоматизация этого процесса позволит сократить время ожидания для туристов", — указали в компании.