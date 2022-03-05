МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Booking.com вынуждено приостановил предоставление туристических услуг в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Booking.com не позволяет искать и бронировать объекты внутри России

"Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране", — сказали в компании.

Ранее стало известно, что на сайте Booking.com больше нет возможности поиска и бронирования объектов размещения внутри России, поиск зарубежных отелей пока доступен.