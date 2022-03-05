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2022
https://1prime.ru/tourism/20220305/836270539.html
Booking приостанавливает работу в России
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Booking.com вынуждено приостановил предоставление туристических услуг в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена... ПРАЙМ, 05.03.2022
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Booking.com вынуждено приостановил предоставление туристических услуг в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране", — сказали в компании.
Ранее стало известно, что на сайте Booking.com больше нет возможности поиска и бронирования объектов размещения внутри России, поиск зарубежных отелей пока доступен.