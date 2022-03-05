МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В приостановке работы я Booking.com в России нет ничего смертельного, открылась дорога возможностей для отечественных сервисов бронирования. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк.

Как стало известно ранее, Booking.com, будучи голландской компанией, будет вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране. Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40% бронирований, а в ряде регионов и больше. Продлены ограничения на вылет и полеты самолетов на юге России

Черняк рассказал, что Крым восемь лет работал с периодическими отключениями со стороны Booking и постоянно какими-то ограничениями, и никто не разорился. "Более того, отечественные сервисы бронирования стали более популярными и востребованными, получив новые возможности для развития. Так что не вижу ничего смертельного. Давно пора дать дорогу нашим отечественным сервисам и поддержать их сейчас, чтобы когда иностранные компании захотят вернуться обратно, мест уже свободных не было на туристическом рынке", — добавил он.

По мнению Черняка, прекратив работу в России, Booking.com потерял масштабный рынок, вернуть который получится теперь не скоро.