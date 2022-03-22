МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ростуризм запустил программу, ставшей частью проекта "Мы вместе" — "Мы вместе.Туризм", в ее рамках отельеры и туроператоры предложат туристам скидки и иные преференции при путешествиях по России, сообщили в пресс-службе ведомства. Многие российские туристы не могут вернуться из-за рубежа

В ведомстве рассказали, что программа Ростуризма "Мы вместе.Туризм" направлена на повышение доступности и привлекательности внутренних направлений за счет новых интересных предложений в отелях и на туристических маршрутах на территории страны. Реализация программы также позволит повысить информированность о возможностях отдыха в России, говорят они.

В Ростуризме уточнили, что уже пригласили отели и туроператоров к участию в программе. "Участникам предложено разработать специальные пакеты и предложения для будущих гостей. Такие пакеты могут включать скидки и дополнительные возможности, а также комплименты и подарки, предоставляемые при проживании в отеле или при посещении достопримечательностей на туристических маршрутах", — рассказали в пресс-службе.

Специальные предложения участников отрасли будут размещаться на сайтах отелей и туроператоров, в системах бронирования и иных каналах дистрибуции и отмечаться соответствующим названием и логотипом "Мы вместе.Туризм" для идентификации.