Туроператоры закончили вывоз российских туристов из-за рубежа
Глава Ростуризма Догузова сообщила о завершении вывоза российских туристов из-за рубежа
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры закончили вывоз российских туристов из-за рубежа, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Туроператоры в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов, которые испытывали сложности с возвращением домой", — сказала Догузовав ходе встречи кабмина с представителями туриндустрии.
Она уточнила, что на родину вернулись более 100 тысяч человек.
https://1prime.ru/tourism/20220331/836550651.html
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