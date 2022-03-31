МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры закончили вывоз российских туристов из-за рубежа, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Путин ввел налоговые льготы для компаний IT и туризма

"Туроператоры в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов, которые испытывали сложности с возвращением домой", — сказала Догузовав ходе встречи кабмина с представителями туриндустрии.

Она уточнила, что на родину вернулись более 100 тысяч человек.