МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Ростуризм в связи с высоким просом закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка раньше срока — в ночь на 9 апреля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Туристические чартеры запустят по всей России

Изначально планировалось, что программа закроется 30 апреля.

"Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях", — сказала Догузова, слова которой привели в сообщении пресс-службы.

"Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля. Таким образом у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать", — добавила она.

Уточняется, что следующие продажи туров с кешбэком состоятся в осенне-зимний период. Подробные даты будут объявлены дополнительно. Путин поручил обеспечить россиян доступными авиабилетами

Догузова уточнила, что продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. Ранее она сообщала, что туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тысяч человек. Суммарно с начала года программой воспользовались более 1,2 миллиона человек.

"Спрос на программу огромный. Так, по сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, спрос вырос в 2 раза. А если сравнивать этот год с прошлым, то путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще", — уточнила глава Ростуризма.

Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта и до 30 апреля, включительно. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.