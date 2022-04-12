МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Спрос на отдых в Турции со стороны российских туристов вырос по сравнению с началом марта, путешественники бронируют как туры на майские праздники, так и заезды в июне, рассказали РИА Новости представители отрасли. Туроператоры готовят для россиян новые чартерные туры по стране

"Спрос на отдых в Турцию по сравнению с началом марта вырос. Это связано как с приближением летнего сезона, так и с расширением возможностей по перелетам. Среди бронирований есть как переносы ранее не состоявшихся путешествий, так новые бронирования", — сказали в пресс-службе Fun&Sun (ранее "TUI Россия"). В туроператоре отметили повышенный спрос не только на майские праздники, но и на последующие заезды мая и июня.

"Бронирования активизировались и в связи с приближающимся стартом прямых рейсов из Москвы в Анталью авиакомпании Pegasus Airlines, а с конца апреля к ним добавятся еще перелеты на крыльях авиакомпании Turkish Airlines. Можно воспользоваться предложением авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" с пересадкой в Сочи. И прямыми рейсами на крыльях авиакомпании Red Wings", — добавили в Fun&Sun.

Высокий спрос со стороны российских туристов в Турцию заметили и в туроператоре Anex Tour. "Спрос хороший, особенно если учесть, что мы, как и все другие туроператоры, кто работает с Turkish Airlines и Pegasus Airlines, разрешаем в актуальных бронях менять перелет, который был вложен в раннее бронирование", — уточнили в туркомпании.

Там же отметили, что количество новых бронирований практически равно перебронированию туров, которые не состоялись у туристов из-за возникших сложностей с авиаперелетами. "В целом перебронирований сейчас немного больше. С учетом объективной нехватки перевозки разрыв с новыми бронированиями не так велик", — пояснили в Anex Tour.

ТУРЫ ИЗ РЕГИОНОВ И В ДРУГИЕ СТРАНЫ

В Fun&Sun рассказали, что с 1 мая у туристов появится возможность воспользоваться пакетными турами с чартерным перелетом из Москвы. "Цепочка чартерных рейсов на крыльях авиакомпании Yamal Airlines по маршруту Москва-Анталья-Москва будут выполняться из аэропорта Домодедово, пока полетная программа выставлена по 31 мая. Туры уже доступны для бронирования", — уточнили в туроператоре.

"Есть возможность отправиться на морские курорты Турции и из других российских городов на прямых рейсах Red Wings и Turkish Airlines: из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Махачкалы, Сочи, Казани, Уфы и Самары. Надо отметить, что на стоимость туров влияет волатильность валют. После стабилизации курса рубля тенденций к снижению нет, так как из-за увеличения времени в полете повысилась стоимость авиаперевозки, к тому же сказывается ее дефицит", — добавили в туркомпании.

Планы по расширению городов вылета из России в Турцию есть и у Anex Tour. "У нас сейчас есть гарантированные блоки на турецких авиалиниях с конца апреля из четырех городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург и на Pegasus Airlines из Москвы. В планах расширение по регионам до 20 городов. Но пока их еще не анонсировали, ведутся переговоры с перевозчиком", — пояснили в туроператоре.

В свою очередь в Tez Tour РИА Новости рассказали, что у них наибольшим спросом у туристов пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Венесуэлу. "На данный момент для бронирования клиентам Tez Tour доступны туры в Венесуэлу с проживанием на острове Маргарита и островах архипелага Лос-Рокес и перелетом на гарантированных местах на рейсах национального авиаперевозчика — авиакомпании Conviasa", — рассказали в компании.

"У нас представлено наземное обслуживание и туры в ОАЭ, которые доступны на гарантированных блоках мест авиакомпании AirArabia и регулярных рейсах Emirates, FlyDubai и AirArabia. Мы также предлагаем проживание в отелях Шри-Ланки и комбинированные туры в эту страну. В перечне также есть наземное обслуживание и туры на Мальдивы, в Сейшелы и Таиланд (на регулярных рейсах), туры в Турцию с прилетом в Стамбул, а также проживание в отелях страны", — добавили в Tez Tour.

В туроператоре отметили, что по мере выставления полетных программ авиакомпаниями будут по возможности расширять ассортимент направлений.