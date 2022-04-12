МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза.

"Туризм будем развивать. В том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я просил правительство увеличить кешбэк в два раза для тех, кто в дальневосточный регион летит. Это тоже надо делать", — сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".

Президент также отметил, что будут создаваться условия для того, чтобы на Дальний Восток было дешевле приехать.

Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера поддержки в полночь по московскому времени в ночь на 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта до 1 июля. Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются поездки картами "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.