МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Турпоток в южные регионы России с мая по сентябрь может составить более 10 миллионов человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 30%. Об этом рассказала СМИ глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Высоким курортным сезоном считается пять весенне-летних месяцев — с майских праздников до конца сентября. Мы прогнозируем, что в этом году будет до 30% рост туристического потока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составит он более 10 миллионов человек", — отметила Догузова.

Она добавила, что весной и летом ведомство рекомендует городские поездки в Волгоград, Калининград, Казань, Самару, Ростов-на-Дону, а также активные путешествия по стране — на Байкал, Камчатку, в Красноярский край. Отдохнуть с целью оздоровления Ростуризм рекомендует в Тюмени, Кавказских Минеральных Водах, Алтае, а провести время у воды в Ярославской, Тверской, Нижегородской областях.

Догузова также уточнила, что осенью будет дан старт очередному этапу продаж в рамках программы туристического кешбэка. О точных датах будет сообщено дополнительно.