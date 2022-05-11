МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Владельцы отелей Антальи в непростом для Турции летнем курортном сезоне 2022 года не повысили цены на проживание для российских туристов более, чем на 10% – несмотря на то, что годовая инфляция в Турции повторила рекорды 20-летней давности, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Турецкая лира снижается к доллару на фоне высокой инфляции

"В непростом для Турции летнем курортном сезоне 2022 года владельцы пятизвездочных отелей Антальи не повысили цены на проживание для российских туристов больше, чем на 10% – несмотря на то, что годовая инфляция в Турции достигла значения в 70%", — сообщили в АТОР.

Об ускорении годовой инфляции в Турции по итогам апреля до 69,97% — с 61,14% в марте — сообщал в начале мая Институт статистики страны, показатель стал рекордным за 20 лет.

В ассоциации пояснили, что перспективы сокращения потока российских туристов в Турцию в сезоне 2022 года из-за транспортного кризиса делают вопрос цены отдыха в Турции ключевым для туристической отрасли этой страны. "Проблема особенно остра для курортов Антальи, где россияне составили в 2021 году почти 40% от всех отдыхающих", — указали эксперты.

"Сейчас основной поток россиян летит в Турцию рейсами Turkish Airlines, на которых туроператоры берут блоки мест. Такая перевозка по понятным причинам обходится дороже, чем "обычные" российские чартеры туроператоров в 2021 году. Условия перелета и сервис на Turkish Airlines выше уровнем, выше и себестоимость рейсов, а маршрут теперь удлинен – облет идет через страны Европы. Поэтому, видя ситуацию, турецкие отельеры сдерживают рост тарифов на проживание – для того, чтобы стоимость турпакета для россиян была приемлемой", — сказали в АТОР.

В АТОР также отметили, что отельеры Турции ожидают сокращения потока туристов из России, но не значительного. Ожидается, что он может сократиться всего на 16-17% по сравнению с прошлым годом. Отельеры Турции по итогам сезона 2022 года надеются, что доля российских туристов в отелях будет на уровне 25-30%.