МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Более 3,5 миллиарда рублей будет направлено на развитие туристической инфраструктуры в регионах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин. Названы предпочтительные направления авиапутешествий россиян в июне

"Свыше 3,5 миллиарда рублей будет направлено в регионы на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей, разработку электронных путеводителей, формирование доступной туристской среды для инвалидов и реализацию других инициатив в сфере туризма", — говорится в сообщении.

Уточняется, что из общей суммы более 1,2 миллиарда рублей пойдет на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе — Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области.

Кроме того, 700 миллионов рублей будет направлено на создание новых кемпингов и автокемпингов на Камчатке, в Адыгее, Чечне, Краснодарском крае, Костромской области и еще в нескольких регионах.

Также, более 1,5 миллиарда рублей будет направлено на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для туристских информационных центров. Средства получат 22 территории, в том числе Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, Сахалинская, Мурманская, Псковская, Тульская, Ульяновская области и Камчатский край.

Уточняется, что речь идет о грантовой поддержке проектов в сфере туризма в 2022 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".