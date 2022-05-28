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https://1prime.ru/tourism/20220528/837010283.html
Туроператоров обязали формировать электронную путевку
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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Документ... ПРАЙМ, 28.05.2022
бизнес, новости, туризм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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