МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал закон о внесении туроператорами данных о путевках в единую информационную систему электронных путевок, сообщают "Известия" со ссылкой на официальный портал правовой информации. Путин увеличил в десять раз штраф за учинение пожаров

В документе говорится, что туроператорам, продающим путевки, не занося данные о бронировании и оплате турпродукта в электронную систему "по окончании каждого календарного месяца", грозит быть исключенными из единого федерального реестра.

В то же время предусматривается брать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также ввести административную ответственность за продажу туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.