СОЧИ, 28 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Названы популярные в этом году способы обмана туристов

"Город стремительно развивается и высоко держит свою планку действительно лучшего города для туризма. Я очень рад, что мы видим постоянно растущую динамику в этом году — более 4,5 миллиона туристов посетят Сочи", — сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил проделанную работу властей города в части предоставления качественного и комфортного отдыха.

"Наш новый символ – "Синий флаг", как наше самое синее Черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные. Это очень хорошо, потому что наши туристы будут пользоваться замечательной инфраструктурой и быть уверенными в том, что они находятся в комфортных и безопасных условиях", — добавил он. Названы предпочтительные направления авиапутешествий россиян в июне

Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что предстоящим летом город готовит 188 благоустроенных пляжных территорий, что составляет около 40 километров от всей протяженности береговой полосы.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям: высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории – зеленый флаг, III категории – желтый флаг. Основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. Срок его действия — 3 года.