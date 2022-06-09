МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что турецкий курортный город Анталья по итогам 2022 года может потерять 45% российских туристов в сравнении с допандемийным периодом и 17% к 2021 году, такая динамика обусловлена нехваткой перевозки. В Турции заявили об объективной позиции страны по санкциям против России

"Если принять, что в Анталью — с учетом немногих безрисковых бортов российских авиакомпаний все пять месяцев оставшегося летнего сезона, июнь-октябрь — будут летать максимально примерно по 500 рейсов в неделю, скажем, 450 турецких и 50 российских, то они перевезут порядка 2,5 миллиона туристов в Анталью за этот период. Соответственно, в 2022 году в Анталье может отдохнуть около 3 миллионов россиян — если перевозка в Турцию не увеличится и не уменьшится", — заявили в ассоциации. — "Такой показатель для Антальи будет на 45% меньше, чем в 2019 году, тогда приехали свыше 5,5 миллиона туристов из РФ, и даже на 17% меньше, чем в "ковидном" 2021 году".

При этом, в АТОР отметили значительный рост спроса на турецкие курорты на фоне почти тотально закрывшихся других пляжных стран. Снижение турпотока из России связано исключительно с дефицитом самолетов и сужением географии вылетов из-за "авиасанкций" западных стран.