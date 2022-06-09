МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября увеличить в два раза — до 40 тысяч рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Названы популярные в этом году способы обмана туристов

"Правительству Российской Федерации:… с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 30 сентября 2022 года.

Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в полночь по московскому времени в ночь на 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая, но затем Ростуризм обозначил крайним сроком 9 апреля. Следующий этап туристического кешбэка в РФ будет запущен 1 октября, продажи туров начнутся во второй половине лета, заявляла глава Ростуризма Зарина Догузова.

Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются поездки картами "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.