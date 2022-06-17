МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает в осенний этап программы. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ростуризм спрогнозировал доход от иностранных туристов в 2022 году

"По поручению президента мы проработали этот вопрос, и у нас уже в осенний этап продаж по программе туристического кешбэка будет повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток. Он составит 40% от стоимости поездки, в максимуме — 40 тысяч рублей. Отправиться в поездку можно будет с 1 октября и до конца года, а продажи, ориентировочно, начнутся в августе", — отметила Догузова, доавив, что действие программы распросараняется только на этот регион.