МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Граждане России оказались в числе лидеров по уровню турпотока в Стамбул. Об этом сообщил губернатор турецкого города Али Йерликайя. Финляндия откроет границу для российских туристов

По словам Йерликайи, число посетивших Стамбул зарубежных туристов в мае выросло на 264,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общее число посетителей Стамбула составило 1 402 366 челвек.

Лидирующими по уровню турпотока странми стали Германия, Иран, Россия, США и Великобритания.