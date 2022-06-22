Россияне выбились в лидеры по уровню турпотока в Стамбул
Россияне оказались в пятерке лидеров по уровню турпотока в Стамбул в мае
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Граждане России оказались в числе лидеров по уровню турпотока в Стамбул. Об этом сообщил губернатор турецкого города Али Йерликайя.
По словам Йерликайи, число посетивших Стамбул зарубежных туристов в мае выросло на 264,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общее число посетителей Стамбула составило 1 402 366 челвек.
Лидирующими по уровню турпотока странми стали Германия, Иран, Россия, США и Великобритания.
https://1prime.ru/tourism/20220622/837254783.html
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