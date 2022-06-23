Российские туроператоры заявили об увеличении числа рейсов в турецкий Измир
Ассоциация туроператоров России: рейсов в турецкий Измир станет в два раза больше со 2 июля
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. По сообщению Ассоциации туроператоров России (АТОР), со 2 июля авиакомпания Pegasus увеличивает количество рейсов в Измир на курорты Эгейского побережья Турции с двух до пяти в неделю.
"Туроператоры сообщают об увеличении частоты полетной программы в Измир со 2 июля. Сейчас авиакомпания Pegasus, которой в Измир летают туристы Anex Tour, "Интуриста" и Coral Travel, выполняет два рейса в неделю, по понедельникам и четвергам. С начала июля частота увеличится до пяти рейсов в неделю: добавляются вылеты по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении ассоциации. Расписание полетов также поменялось: вылеты из России стали утренние или ночные, из Турции — вечерние.
https://1prime.ru/tourism/20220623/837270730.html
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