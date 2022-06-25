МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). В Греции оценили последствия прекращение поставок газа из России для Европы

Уточняется, что прием документов приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

При этом причины введения ограничения, равно как и сроки возобновления полноценной работы консульств, не указываются называются. Но, как рассказали в одной из туроператорских компаний, приостановка работы связана с началом обновления системы визового центра. Однако на сайте визового центра никакие сообщения о приостановке приема документов пока не публиковались.