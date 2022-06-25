Уточняется, что прием документов приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.
При этом причины введения ограничения, равно как и сроки возобновления полноценной работы консульств, не указываются называются. Но, как рассказали в одной из туроператорских компаний, приостановка работы связана с началом обновления системы визового центра. Однако на сайте визового центра никакие сообщения о приостановке приема документов пока не публиковались.
https://1prime.ru/tourism/20220625/837292816.html
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